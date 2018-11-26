Мошенник из Краснодара обманул мужчину в Липецке

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-26T14:30:58+03:00

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В Липецке очередной жертвой интернет-мошенников стал 34-летний мужчина. Согласно материалам дела, липчанин нашел в соцсетях объявление о продаже некой военной атрибутики. Мужчина связался с продавцом, перевел ему на карту в качестве предоплаты 8040 рублей и стал ждать посылку.

Позже, на вопрос «где товар?», аферист пояснил, что возникли какие-то сложности с поставками и попросил подождать еще. Через какое-то время мошенник вернул покупателю 1500 рублей, остальное обещал отдать позже, но на связь больше не вышел. Осознав, что его обманули, липчанин написал заявление в полицию, где по факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Злодея сразу вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался 28-летний житель Краснодарского края.