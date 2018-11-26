Во дворах Липецка принудительно убирают старые железные гаражи

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-26T15:00:20+03:00

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Из липецких дворов продолжают вывозить старые гаражи, на сегодняшний день мэрия убрала уже 60 железных коробок. Как пояснили в пресс-службе, когда-то на них давали разрешение инвалидам и ветеранам войны. С тех пор многие владельцы скончались, договоры истекли, а гаражи превратились в ржавые куски металла. Где-то на из месте появились непонятные строения.

Больше всего таких нагромождений во дворах Октябрьского округа. Там нашли более 3500 гаражей. И только 14 из них липчане согласились убрать добровольно. Большинство без боя ржавые сараи отдавать не хотят, с некоторыми администрации приходится судиться. Кстати, даже если гараж вывезли после суда коммунальщики, владельцу все равно придется платить за демонтаж и транспортировку и утилизацию.

На втором месте по числу ржавых строений во дворах – Правобережный округ. Здесь 1500 незаконных конструкций, из них добровольно убрали 18. В левобережном таких строений 137, добровольно разобрали 3.

Самыми сознательными оказались жители Советского округа, где владельцы сами убрали 22 гаража из 421.