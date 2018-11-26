2018-11-26T16:00:53+03:00
Общество

В Липецкой области крепнут морозы

Ночью до 11 градусов ниже нуля
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецке усилятся морозыВ Липецке усилятся морозыФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке устанавливается по-настоящему зимняя погода с морозами и небольшим снегом. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет падать до конца недели. Во вторник, 27 ноября, ожидается облачная погода. В некоторых районах Липецкой области выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветре ночью будет дуть переменный со скоростью 3-8 метров в секунду, днем сменится на северо-восточный и усилится до 10 м/с. Столбик термометра ночью упадет до отметки в -11 градусов, днем от 2 до 7 градусов мороза. Атмосферное давление останется низким в пределах 741 мм ртутного столба.

Сильных снегопадов до конца недели синоптики не обещают. Самым холодным днем этой недели станет пятница, 30 ноября. В этот день в городе установится ясная морозная погода и температура воздуха днем достигнет -13°С.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ледовые катки 2018-2019 в Липецке: адреса бесплатных катков
Воловская больница вновь станет самостоятельным учреждением здравоохранения
В Липецке к Новому году открылась почта Деда Мороза
Во дворах Липецка принудительно убирают старые железные гаражи
Мошенник из Краснодара обманул мужчину в Липецке
Липецкий школьник взял серебро на Международном турнире по информатике
На трассе под Липецком развернуло грузовик «Мерседес»
В Липецке лихач проскочил на красный и разбил машину
На борьбу с ночным снегопадом в Липецк вышли больше 100 машин
В Липецкой области женщина из ревности убила молодого любовника
Под Липецком грузовик сбил 5-летнего ребенка
Теперь ипотеку в Сбербанке можно оформить без предоставления отчета об оценке
Под Липецком обворовали свиноферму
В Липецке водитель иномарки разбил две машины на встречной
В Липецкой области пропал 37-летний мужчина со шрамом на голове
В Липецкой области поймали угонщика «Тойоты Ленд Крузер»
В Липецкой области грабитель забрал из кассы сельского магазина 3000 р.
В Липецкой области за день сгорели дом и машина
В Липецке ночью до 10 градусов мороза
В Липецке поставят новую остановку и изменят расписание автобусов
В Липецкой области заблокировали сайты с геями и лесбиянками
Напавшего на бывшую жену в магазине Липецка выгнали из милиции за взятку и атаку на следователя
В частном секторе Липецка три дня будут отключать свет
Игорь Артамонов провел встречу «без галстуков» с липецкой молодежью
Липчанка погибла в пожаре в Тамбовской области
СК опубликовал видео с места падения бомбардировщика Олега Пешкова в Сирии
Центрально- Черноземный банк ПАО Сбербанк примет участие в акции Банка России «Единая неделя мелочи»