В Липецкой области крепнут морозы

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-26T16:00:53+03:00

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В Липецке устанавливается по-настоящему зимняя погода с морозами и небольшим снегом. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет падать до конца недели. Во вторник, 27 ноября, ожидается облачная погода. В некоторых районах Липецкой области выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветре ночью будет дуть переменный со скоростью 3-8 метров в секунду, днем сменится на северо-восточный и усилится до 10 м/с. Столбик термометра ночью упадет до отметки в -11 градусов, днем от 2 до 7 градусов мороза. Атмосферное давление останется низким в пределах 741 мм ртутного столба.

Сильных снегопадов до конца недели синоптики не обещают. Самым холодным днем этой недели станет пятница, 30 ноября. В этот день в городе установится ясная морозная погода и температура воздуха днем достигнет -13°С.