2018-11-26T16:48:49+03:00
Общество

Ледовые катки 2018-2019 в Липецке: адреса бесплатных катков

В городе будут работать более 30 катков и хоккейных коробок
Лия МУРАДЬЯН
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Где в Липецке будут работать каткиГде в Липецке будут работать каткиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Стало известно, где будут работать лучшие ледовые катки 2018-2019 в Липецке – открытые, крытые и бесплатные. Всего этой зимой в городе открываются более 30 ледовых площадок – это и хоккейные коробки со льдом во дворах, а также катки в спорткомплексах и на площадках. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Липецке будут работать 10 катков, 26 хоккейных коробок и 7 лыжных трасс.

Традиционно катки с прокатом коньков откроются на центральном стадионе «Металлург», на стадионе спортивного комплекса «Липецкий металлург», в споркомплексе «Сокол» и на территории комплекса «Пламя». Кроме этого площадки для катания, как и раньше, зальют во всех парках в Нижнем парке, в Парке Победы и в парке Быханов сад. В районе Сырского зальют каток на стадионе «Литейщик»

Бесплатные хоккейные коробки появятся в 17 дворах по адресам: переулок Виноградный, 1; улица Ярославского, 19; Лазарева, 10; Стаханова, 8; проспект 60 лет СССР, 6; улица 15 Микрорайон, 16; Циолковского, 38; Циолковского, 37/2; Гагарина, 103/1; Липовская, 4; Филипченко, 7/2; Терешковой, 10/3; Детская, 2-а; 50 лет НЛМК, 3; Космонавтов, 6; Первомайская, 38; Космонавтов, 29.

Кроме этого бесплатные площадки зальют на территории 7 школ: № 33, 42,50, 51, 62,64,69. Еще одна коробка появится у спортцентра в районе Силикатного на улице Архангельская, 20.

Крытые катки будут работать в спорткомплексах «Звездный» и «Ледовый». Здесь можно будет взять напрокат коньки, в некоторые дни будут проходить сеансы семейного катания на коньках.

Лыжные трассы откроются на спуске у Каменного лога в 19 микрорайоне, Нижнем Парке, в парке Победы, парке «Быханов сад», в парковой зоне дворца культуры «Сокол», и на стадионе «Янтарь» спортшколы № 12.

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