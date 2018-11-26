В Липецкой области пироману дали два года за два сожженных дома

26 Нояб. 17:19 2018-11-26T23:17:31+03:00

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В Добровском районе Липецкой области вынесли приговор пироману, который мстил родственникам и знакомым, сжигая их дома. Напомним, первой жертвой поджигателя стал родной отец, который не захотел жить с неадекватным сыном под одной крышей и выставил вон.

Чтобы отомстить, мужчина купил две бутылки ацетона и отправился в родительский дом, пока отец был на работе. Пробравшись внутрь, сын облил горючей жидкостью мебель и поджог. После дождался, когда пламя разгорится, и сбежал. Отцовский дом выгорел дотла вместе со всем имуществом.

В мае этого года поджигатель решил отомстить тем же способом знакомой женщине. Причем сгоревший дом принадлежал другому человеку. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, общий ущерб от поджогов составил почти полмиллиона рублей.

Суд учел, что это были не первые преступления неоднократно судимого мужчины. В итоге его признали виновным по части 2 статьи 167 и приговорили к 2 годам колонии строгого режима.