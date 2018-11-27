В Липецкой области 33-летний пьяный неплательщик алиментов угнал «девятку»

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-27T10:02:48+03:00

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Инцидент произошел 25 ноября в совхозе им.Льва Толстого. У 36-летнего местного жителя неизвестные угнали автомобиль «ВАЗ-2109». Машина была припаркована у дома владельца. Позже «девятку» нашли на одной из улиц совхоза.

Как сообщили в региональном УМВД, полицейские задержали предполагаемого участника преступления. Им оказался неработающий ранее судимый за уклонение от уплаты алиментов 33-летний житель Лев Толстовского района. В момент угон он еще и был пьян.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».