В Липецкой области столкнулись «БМВ» с «пятнадцатой»: пострадала девушка

СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-27T10:41:35+03:00

За сутки в ДТП пострадали еще четыре человека

Изменить размер текста: A A

Авария с участием «БМВ» случилась в Ельце. Накануне в девять часов вечера на трассе «Дон» 28-летний водитель иномарки столкнулся с «пятнадцатой». Отечественной легковушкой управлял 22-летний парень. В результате ДТП пострадала 20-летняя пассажирка «ВАЗа». Ее госпитализировали.

Утром 26 ноября авария произошла в Грязинском районе. Как сообщила прес-служба УМВД по Липецкой области, около восьми часов утра на трассе «Орел - Тамбов» 33-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением и врезался в дерево. Скорая доставила его в больницу.

В Хлевенском районе в полдень на автотрассе «Плещеево - Синдякино» - примыкание к автодороге «Дон» 41-летняя женщина за рулем «Тойоты» также не справилась с управлением и слетела с дороги в лесополосу. В результате ДТП пострадали и сама женщина-водитель, и ее 43-летний пассажир.

Еще одна авария случилась в Липецке в три часа дня. На улице Полетаева 46-летний водитель «Дэу-Матиз» не справился с управлением, и машина перевернулась. С множественными травмами в больницу доставили его 34-летнего пассажира.