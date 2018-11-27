2018-11-27T10:49:42+03:00
Общество

Игорь Артамонов представил потенциал региона на Российско-Индийском форуме

Он прошел в Санкт-Петербурге
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Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня принял участие в работе первого Российско-Индийского стратегического диалога, который прошел в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Он объединил ведущих экономистов России и Индии, лидеров бизнеса, представителей государственных органов власти и видных ученых двух стран.

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