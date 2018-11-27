2018-11-27T11:01:31+03:00
Общество

В Липецкой области открыли «горячую линию» по профилактике ВИЧ-инфекции

Специалисты будут консультировать до 8 декабря
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Липецкой области начала работать Всероссийская «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции. Ее организоло региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства и Центра гигиены и эпидемиологии ежедневно до 8 декабря будут консультировать липчан. Часы работы «горячей линии»: понедельник-четверг с 9.00 до 16.00, пятница и выходные с 9.00 до 14.00. Телефоны: 30-88-33, 30-88-57, 30-88-78, 30-86-54, 27-63-71, выходные - 30-86-95.

Напомним, пройти обследование на ВИЧ-инфекцию можно в поликлиниках по месту жительства и в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, который находится в здании по адресу: Липецк, ул. Гагарина, д. 135. Телефоны: 34-20-77, 34-20-70. Время работы: по будням с 8:00 до 16:00.

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