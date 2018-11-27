В Липецкой области из-за ОРВИ в трех школах объявили карантин

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-27T11:10:55+03:00

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Приостановили занятия в двух классах двух школ - в Липецке и Лебедяни, полностью в одной школе Елецкого район и в одной группе детского сада этого же района. Причина карантина - дети заболели ОРВИ. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора 26 ноября.

По данным санитарных врачей, за прошедшую неделю в области зарегистрировали 5326 случаев ОРВИ и три случая гриппа, показатели заболеваемости ниже эпидемических порогов во всех возрастных группах (на 1,5-19%). Среди обратившихся за медпомощью в основном дети до 14 лет - 73,5%. Уровень госпитализации составил чуть больше трех процентов, что не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года. По данным ведомства, в целом эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмонией в регионе - стабильная.