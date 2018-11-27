2018-11-27T12:30:26+03:00
Общество

МТС «разогнала» интернет в Липецкой области

Компания МТС провела модернизацию сети LTE в Липецкой области — это позволило увеличить средние скорости мобильного интернета в полтора раза
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Скорости мобильного интернета стали выше во всех районах Липецка —более чем на 30-ти улицах, среди которых: Плеханова, Свиридова, Космонавтов, Катукова, Гагарина, Депутатская, Минская и другие.

Кроме того, увеличение скоростей произошло в городах Елец, Грязи, Задонск, Чаплыгин, а также небольших населённых пунктах: поселке Рощинский, селах Становое, Хлевное, Сторожевое и других.

В результате проведенной модернизации средняя скорость на сети выросла на 40%, а максимальная скорость составила 150 Мбит/с.

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