2018-11-27T14:14:55+03:00
Происшествия

Липчанин пытался убить соседа по гаражу канцелярским ножом

Поводом стала грязь, которую сосед оставил у чужих ворот
Лия МУРАДЬЯН
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Нападавший во всем созналсяНападавший во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке банальный конфликт соседей обернулся уголовным делом по тяжкой статье. Все случилось еще 19 октября в гаражном кооперативе в Советском округе города. 47-летний мужчина сделал замечание соседу по гаражу, который после ремонты своей машины оставил грязь у ворот чужого гаража.

46-летний хозяин соседнего гаража в этот момент был пьян и ответил на замечание агрессией. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой пьяный мужчина выхватил канцелярский нож и изрезал соседу лицо, шею и грудь. Конфликт едва не закончился убийством, но в драку вмешались другие соседи, которые оттащили буйного мужчину с ножом. Потерпевшему вызвали «скорую», благодаря чем тот спасся.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в отношении нападавшего возбудили уголовное дело за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый уже во всем сознался, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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