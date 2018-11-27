В Липецке девочка снова сбежала из центра помощи детям

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-27T14:34:34+03:00

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В Липецкой области в очередной раз пропала воспитанница Центра помощи детям. На этот раз 15-летняя Елена Кожевникова ушла из учреждения в Лебедяни. Как сообщает «Поиск пропавших детей», последний раз девочку видели этим утром, 27 ноября, около 10.00. С тех пор о том, где она находится ничего неизвестно.

Приметы Елены: рост 165, волосы русые, сутулится.

Была одета: темно-синяя длинная куртка, серые брюки, красные кроссовки, зеленый шарф.

Напомним, что Елена уже пропадала этой осенью. Последний раз ее искали в сентябре, когда она ушла из дома в деревне Копцевы Хутора. Просьба ко всем, кто видел девочку после исчезновения, знает, где она может быть или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.