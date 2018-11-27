На Комсомольском пруду Липецка впервые за 10 лет зальют большой каток

27 Нояб. 17:45 2018-11-27T17:51:41+03:00

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Чиновники поддержали все же идею сделать каток на Комсомольском пруду. Напомним, предложение появилось на портале неравнодушных в начале ноября. Автором идеи, воссоздать каток, стал пользователь под ником Александр Рябов. Он написал, что впервые встал на коньки именно на Комсомольском пруду.

Липчане предлагали это и раньше, но чиновники ссылались на технические сложности и последние 10 лет упорно отказывались воплощать идею.

О том, что каток на пруду все же появится сообщил мэр города Сергей Иванов в ходе сегодняшнего объезда. Для этого у водоема нужно поставить опалубку и принять другие меры для безопасности людей.

Предположительно, каток будет в форме полукруга, выходящие не поверхность конструкции фонтанов огородят. А вот катка на новом поле стадиона «Металлург» скорее всего не будет – под слоем льда может испортиться особое покрытие поля.

Напомним, что в этом сезоне в Липецке зальют больше 30 катков и хоккейных коробок.