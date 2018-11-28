Авария с «БМВ» и «ВАЗом» на трассе «Дон» под Липецком попала на видео

СЕГОДНЯ 08:55 2018-11-28T08:55:59+03:00

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Серьезная авария с участием автомобилей «БМВ» и «ВАЗ-2115», которая произошла в Ельце 26 ноября, попала в обзор автомобильного видеорегистратора. Напомним, все случилось на пересечении альтернативного участка трассы «Дон» и улицы Коммунаров около 21.00.

На записи видно, как машину с регистратором на большой скорости обгоняет серебристая «БМВ». За рулем находится 28-летний водитель, он проезжает по «островку» и несется прямо по крайней левой полосе, с которой согласно разметке можно ехать только налево.

Страшное ДТП на перекрестке М4-Дон и ул. Коммунаров (Линия).БМВ грубо нарушает ПДД, что приводит к сильнейшему столкновению с Ваз-2115

В этот момент с противоположной стороны собирается повернуть на улицу Коммунаров 22-летний парень за рулем «пятнадцатой». Водитель иномарки замечает машину, пытается затормозить и уйти от удара. Но с учетом зимней дороги и высокой скорости избежать столкновения не удается.

От сильного лобового удара отечественную легковушку несколько раз разворачивает на трассе. За долю секунды «ВАЗ» превращается в груду искореженного металла. А иномарку не тормозит даже удар, прежде чем остановиться она проезжает еще около 10 метров. В этой аварии серьезно пострадала 20-летняя пассажирка «ВАЗа».