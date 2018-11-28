Под Липецком у 80-летнего пенсионера украли 6 кроликов

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-28T17:14:16+03:00

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Кража животных произошла в минувший вторник, 27 ноября, в Краснинском районе Липецкой области. В полицию пришел 80-летний пенсионер из деревни Рогово. Пожилой мужчина заявил, что кто-то пробрался в его сарай и унес 6 кроликов. Расстроенный дедушка рассказал, что недавно решил заняться разведением кроликов и злодеи украли всех животных, что у него были.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, преступление удалось раскрыть по «горячим следам». Полицейских вывела на злодеев служебно-розыскная собака. Выяснилось, что деда обворовал 26-летний безработный житель того же района.

Он уже во всем сознался. На допросе мужчина пояснил, что украл кроликов для того, чтобы съесть. По факту кражи завели уголовное дело. Теперь по части 2 статьи 158 УК вору грозит до 5 лет тюрьмы.