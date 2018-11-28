В Липецкой области «ВАЗ» влетел в стоящий на трассе «КамАЗ»

СЕГОДНЯ 10:59 2018-11-28T10:59:05+03:00

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Авария с участием легковушки и грузовика произошла в минувший вторник, 27 ноября, в Краснинском районе Липецкой области. Там около 5 утра на трассе между селами Красное и Теплое 54-летний водитель «ВАЗ-2115» въехал в стоящий на дороге «КамАЗ», за рулем которого был 41-летний мужчина. От удара «пятнадцатая» вылетела с трассы в кювет. В аварии пострадал водитель легковушки, его увезли в больницу.

Примерно в тоже время, около пяти утра, в Данкове на улице Мира столкнулись «Приора» и «ВАЗ-2115». По предварительным данным ГИБДД, правила нарушил 65-летний водитель «Лады», он не уступил дорогу «ВАЗу», которым управлял 36-летний мужчина. В этом ДТП пострадал сам водитель «Приоры» и его 32-летний пассажир – оба теперь в больнице.

А в самом Липецке в то же утро сбили пешехода. Все случилось около 9.00 на улице Папина, где 45-летняя женщина за рулем «Киа» не заметила на «зебре» 44-летнюю женщину. ДТП обошлось без тяжелых травм, пешеходу оказали помощь и отпустили.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области в 5 ДТП пострадали 6 человек. Еще в 33 аварии обошлись без жертв, там повреждения получили только транспортные средства.