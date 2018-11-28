Липчанка обворовывала ячейки для хранения в магазинах

СЕГОДНЯ 11:29 2018-11-28T11:29:05+03:00

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В Липецке поймали воровку, которая обчищала ячейки для хранения личных вещей, что стоят в торговых центрах и магазинах. По данным полиции 7 ноября она украла из такого ящика продукты. Все случилось в магазине на улице Стаханова. 33-летняя женщина оставила товар в ячейке и отправилась за покупками, а когда вернулась ящик уже был вскрыт. Воровкой оказалась 44-летняя жительница города.

Еще одного магазинного вора поймали в минувший понедельник, 26 ноября. 40-летний мужчина вынес из магазина в районе Трубного две бутылки коньяка. Все случилось 10 ноября в обеденное время. Ущерб магазину оценили в 3600 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, личность злоумышленника удалось установить по камерам наблюдения в магазине. Известно, что у задержанного есть судимость за хранение наркотиков.