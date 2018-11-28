На этой неделе в Липецке изменится расписание четырех автобусов

СЕГОДНЯ 11:49 2018-11-28T11:49:07+03:00

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В Липецке меняется расписание четырех маршрутов городских автобусов: № 34, 17, 300 и 317. Расписание автобуса №34, который курсирует от площади Мира по Дачного, изменится уже завтра, 29 ноября. В утренние часы пустят дополнительные рейсы , которые будут ходить по временному маршруту: через улицу Зои Космодемьянской – Алмазную – Ферросплавную – переулок Бестужева – проспект Мира – площадь Мира – ТЦ «Квартал. Как сообщили в городском департаменте транспорта, благодаря изменениям автобусы будут ходить чаще.

Также с 29 ноября изменится маршрут автобуса №17 и маршрутки №317. Семнадцатый будет ходить от НЛМК – через ж/д вокзал и в микрорайон «Елецкий»; 317 – от Университетского микрорайона до площади Металлургов.

Схема движения маршрутки №300 изменится в субботу, 1 декабря, автобус будет ходить от Университетского микрорайона до стадиона «Сокол».

Более подробно о расписании и маршрутах, а также о том, во какое время каждый автобус должен прибывать на конкретную остановку, можно узнать по телефону центральной диспетчерской службы города: 31-80-15. Также расписание есть на сайте транспортной компании.