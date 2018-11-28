В Липецке будут судить банду школьников за разбои, грабежи, кражи и угон

СЕГОДНЯ 13:33 2018-11-28T13:33:39+03:00

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В Липецке будут судить двоих школьников, которые под предводительством старшего подростка наводили ужас на прохожих весной этого года. В деле фигурируют двое учащихся 15 и 16 лет и 18-летний парень.

Им, в зависимости от роли, вменяют 6 статей УК: подстрекательство к разбою, вовлечение несовершеннолетних в тяжкое преступление, кража, угон, грабеж с насилием, групповой вооруженный разбой.

По данным следствия, банду сколотил самый старший из подростков. Сначала он дал 15-летнему школьнику нож и угрозами вынудил ограбить человека. Парень так и сделал – подкараулил на улице женщину, пригрозил ей ножом, отнял телефон и сбежал. Сотовый отдал старшему «товарищу». Затея прошла по плану и подросток решил не останавливаться. По тому же сценарию, приставив нож к горлу, он ограбил 12-летнего мальчика в лифте, а затем избил и ограбил 14-летнего подростка в Быхановом саду.

После трех грабежей парень решил, что можно безнаказанно творить бесчинства и дальше. Последним преступлением стал угон, школьника на угнанной машине поймали сотрудники ГИБДД. Когда начали разбираться, выяснилось, что в банду входил еще один 16-летний парень, который учится в той же школе.

Оказалось, что оба подростка в марте и феврале совершили еще 4 кражи – дети воровали телефоны у сверстников в школьной раздевалке. Украденные смартфоны, общая стоимость которых 65 000 рублей, продавали прохожим на улице.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, все фигуранты признали вину и дали подробные показания. Дело передали в суд. Также следователи выяснили причины, по которым дети стали преступниками и внесли представления в адрес должностных лиц.