Прокурор требует 13 лет для липчанина, который обстрелял полицейских из ружья

СЕГОДНЯ 14:08 2018-11-28T14:08:38+03:00

Липчанину грозит 13 лет за огонь по сотрудникам полиции Фото: Лия МУРАДЬЯН

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В четверг, 29 ноября, в Липецке вынесут приговор Юрию Затонских, который в январе этого года открыл огонь по сотрудникам полиции. Напомним, стражи порядка приехали к частному дому в Желтых песках на вызов о бытовом конфликте. Полицию вызвала жена подсудимого.

Дверь открыл пьяный хозяин дома с дробовиком в руках и дважды выстрелил в сотрудников полиции. Дробь по касательной задела голову одного из полицейских, но травма оказалась не опасной.

Мужчине вменили 317 статью УК – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, которая предусматривает от 12 до 20 лет тюрьмы. Подсудимый во всем сознался, а защита просила переквалифицировать дело на 318 статью (применение насилие), где предусмотрено максимум до 10 лет.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, в ходе прений, государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде 13 лет лишения свободы.