В Липецке легковушка перелетела через газон, снесла забор и разбила машину

СЕГОДНЯ 14:32 2018-11-28T14:32:28+03:00

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В сети появилась запись ДТП, которое произошло минувшим вечером, 27 ноября, на улице Терешковой в Липецке. Момент аварии сняла камера уличного наблюдения на фасаде магазина. Судя по видео, все случилось в 18.30 недалеко от ж/д вокзала.

ДТП Пьяный Липецк ул.Терешковой 27112018.ДТП Липецк ул.Терешковой 27112018

На записи видно, как темный легковой автомобиль ехал в сторону вокзала по основной дороге, препятствий никаких не было. Но водитель внезапно по какой-то причине резко повернул руль вправо прямиком на газон с бордюром.

Машина перелетела через кусты, пробила забор и въехала в иномарку, которая стояла у парковочного кармана на второстепенной дороге. Происходящее не на шутку перепугало пешехода, который сначала замер на месте, а после запоздало решил отбежать. По словам очевидцев, в аварии никто серьезно не пострадал.