2018-11-28T15:09:00+03:00
Общество

Температура в Липецке снизится до 15 градусов мороза

Ночью усилится северный ветер
Лия МУРАДЬЯН
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Снега не будет пару днейСнега не будет пару днейФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области продолжает снижаться температура воздуха. По данным Росгидрометцентра на четверг, 29 ноября, в регионе ожидается переменная облачность. Без снега. Ветер сменится на северный и усилится до 7-12 метров в секунду.

Столбик термометра ночью упадет до отметки в -15 °С, днем будет 5-10 градусов мороза. Атмосферное давление немного увеличится – до 747 мм ртутного столба.

Еще холоднее будет в пятницу. Ветер сменится на восточный и ослабнет. Осадков также не обещают. Похолодание принесет небольшой антициклон, благодаря которому в регионе на пару дней установится безоблачная морозная погода. А в воскресенье в Липецке вернется снегопад, регион окутает облаками и морозы ослабнут.

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