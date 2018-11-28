Температура в Липецке снизится до 15 градусов мороза

СЕГОДНЯ 15:09 2018-11-28T15:09:00+03:00

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В Липецкой области продолжает снижаться температура воздуха. По данным Росгидрометцентра на четверг, 29 ноября, в регионе ожидается переменная облачность. Без снега. Ветер сменится на северный и усилится до 7-12 метров в секунду.

Столбик термометра ночью упадет до отметки в -15 °С, днем будет 5-10 градусов мороза. Атмосферное давление немного увеличится – до 747 мм ртутного столба.

Еще холоднее будет в пятницу. Ветер сменится на восточный и ослабнет. Осадков также не обещают. Похолодание принесет небольшой антициклон, благодаря которому в регионе на пару дней установится безоблачная морозная погода. А в воскресенье в Липецке вернется снегопад, регион окутает облаками и морозы ослабнут.