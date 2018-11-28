В Липецкой области живут больше 2000 ВИЧ-инфицированных

СЕГОДНЯ 16:14 2018-11-28T16:18:43+03:00

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По данным Роспотребнадзора, начиная с 1993 года в Липецкой области выявили 3334 ВИЧ-инфицированных. Сейчас в регионе ВИЧ подтвержден у 2024 человек. При этом обследование на инфекцию прошли только четверть населения области – 25.1%. В этом году освидетельствовали 249 771 человек, это почти на 10 000 больше, чем в 2017.

При этом медики отмечают, что несмотря на то, что охват обследований увеличивается, новые случаев с каждым годом все меньше. В 2018 зарегистрировали 303 новых случая ВИЧ-инфекции. 85% из них это местные жители. Сейчас ВИЧ есть в 20 районах области. Самые высокие показатели в Воловском, Лебедянском районах, Чаплыгинском и Липецком районах, а также в городе Липецке.

Половым путем заразились 65% заболевших в этом году, что на 13.2% больше, чем в прошлом. Наркотическим путем – 33%. Большинство заболевших мужчины, 64.6%, при этом растет число инфицированных женщин, из которых 65% заражаются в возрасте от 18 до 39 лет. За 25 лет наблюдений в Липецкой области умерли 513 ВИЧ позитивных граждан, 76 из них скончались в этом году.

Пройти тест на ВИЧ можно в любой поликлинике по месту жительства, а также в ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Обследование можно пройти и анонимно.