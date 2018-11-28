Невзирая на опасность липецкие рыбаки выходят на тонкий лед

СЕГОДНЯ 17:12 2018-11-28T17:12:59+03:00

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Липецкие спасатели регулярно патрулируют водоемы, где собираются любители подледной рыбалки. Как сообщили в пресс-службе регионального управления по делам ГО и ЧС, несмотря на все предупреждения, рыбаки все равно выходят на тонкий лед и пока еще неокрепший лед.

Последний рейд прошел 27 ноября у пляжа НЛМК на реке Воронеж, где уже сидят рыбаки. Спасатели осмотрели состояние льда, убедились, что он некрепкий и поставили предупреждающие баннеры. Гуляющих по льду людей и любителей рыбалки отчаянно пытались образумить – объясняли, как это опасно, вручали памятки и рассказывали, что делать если кто-то провалится под лед. Но со льда никто не ушел.

Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Выгнать людей или уволочь на берег силой сотрудники ГО и ЧС права не имеют. Поэтому спасателям только остается просить граждан, относится более ответственно к собственной безопасности. В случае ЧС звоните по номеру «112».