В центре Липецка сбили школьницу – девушка попала в больницу

СЕГОДНЯ 09:31 2018-11-29T09:31:30+03:00

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ДТП с участием несовершеннолетний случилось в среду утром, 28 ноября, на проспекте Победы в Липецке. Там около 8.00 на пешеходном переходе без светофора 48-летний водитель «Мицубиси» сбил 16-летнюю девушку. Школьницу с многочисленными травмами увезли на «Скорой» в больницу.

Еще одна серьезная авария случилась вечером, в 23.15 в Грязинском районе. На трассе Липецк – Грязи не справился с управлением 22-летний водитель «Ниссана». Иномарку вынесло с дороги на железный отбойник. Удар оказался достаточно сильным, в машине разбило всю переднюю часть и сработали подушки безопасности. В этом ДТП пострадал сам водитель и его 20-летний пассажир. Оба сейчас в больнице.

По данным ГИБДД региона, всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области в двух авариях пострадали 3 человека. ДТП без пострадавших зарегистрировали 35.