2018-11-29T09:31:30+03:00
Происшествия

В центре Липецка сбили школьницу – девушка попала в больницу

За сутки на дорогах региона пострадали 3 человека
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Иномарка влетела в отбойник на Грязинской трассеИномарка влетела в отбойник на Грязинской трассеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

ДТП с участием несовершеннолетний случилось в среду утром, 28 ноября, на проспекте Победы в Липецке. Там около 8.00 на пешеходном переходе без светофора 48-летний водитель «Мицубиси» сбил 16-летнюю девушку. Школьницу с многочисленными травмами увезли на «Скорой» в больницу.

Еще одна серьезная авария случилась вечером, в 23.15 в Грязинском районе. На трассе Липецк – Грязи не справился с управлением 22-летний водитель «Ниссана». Иномарку вынесло с дороги на железный отбойник. Удар оказался достаточно сильным, в машине разбило всю переднюю часть и сработали подушки безопасности. В этом ДТП пострадал сам водитель и его 20-летний пассажир. Оба сейчас в больнице.

По данным ГИБДД региона, всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области в двух авариях пострадали 3 человека. ДТП без пострадавших зарегистрировали 35.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Правобережном районе Липецка до позднего вечера не будет воды
В Липецке хулиган с оторванным зеркалом «КамАЗа» напал на коммунальщиков
В Липецке пенсионера будут судить за продажу наркотиков
Обстрелявший полицейских липчанин получил 9.5 лет строгого режима
С понедельника в Липецке изменится расписание автобусов до Силикатного
В Липецке ожидаются опасные для выбросов метеоусловия
В Липецке будут судить мужчину, который избил мать и 4 дня смотрел, как она умирает
В понедельник в Липецке вводят временный запрет на продажу алкоголя
В Липецкой области за ночь дотла сгорели два дома
Липецкие дороги отремонтируют за 3,4 млрд. рублей
В Липецке дальнобойщик украл из квартиры 90 000 рублей
Невзирая на опасность липецкие рыбаки выходят на тонкий лед
Липчанин пытался подкупить миграционную полицию
В Липецкой области живут больше 2000 ВИЧ-инфицированных
Температура в Липецке снизится до 15 градусов мороза
В Липецке легковушка перелетела через газон, снесла забор и разбила машину
Прокурор требует 13 лет для липчанина, который обстрелял полицейских из ружья
В Липецке будут судить банду школьников за разбои, грабежи, кражи и угон
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
На этой неделе в Липецке изменится расписание четырех автобусов
Липчанка обворовывала ячейки для хранения в магазинах
В Липецкой области «ВАЗ» влетел в стоящий на трассе «КамАЗ»