2018-11-29T11:14:08+03:00
Происшествия

В Липецкой области за ночь дотла сгорели два дома

Причины крупных пожаров выясняют эксперты
Лия МУРАДЬЯН
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За ночь в области сгорели два домаЗа ночь в области сгорели два домаФото: Лия МУРАДЬЯН
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Два крупных пожара произошли этой ночью, 29 ноября, в Липецкой области. Первый сигнал поступил сразу после полуночи из Задонского района. Там в селе Студенец на улице дачная загорелся частный дом №50. С огнем боролись два отделения пожарных и спасателей, а также добровольцы. Несмотря на все усилия, спасти имущество не удалось – дом выгорел по всей площади. Люди, к счастью, не пострадали.

Второй крупный пожар случился ближе к утру в Измалковском районе. Частный дом загорелся на улице Запрудная в селе Афанасьево. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 4.37 утра. На место происшествия выезжали три отделения пожарных и добровольцы.

Как и в первом случае, от дома практически ничего не осталось, сгорели все конструкции и кровля. При этом огонь успел перекинуться на постройки во дворе. Строения площадью 32 м2 также выгорели дотла.

Причины обоих пожаров теперь выясняют эксперты.

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