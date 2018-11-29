В понедельник в Липецке вводят временный запрет на продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-29T12:47:57+03:00

Это связано с митингом на площади Героев в День неизвестного солдата

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В понедельник, 3 декабря, в одном из районов Липецка вводят временное ограничение на продажу алкоголя. Запрет будет действовать в районе площади Героев и на прилегающих к ней территориях.

Это связано с памятным митингом по случают Дня неизвестного солдата. Как сообщили в пресс-службе мэрии, мероприятие пройдет у мемориала «Вечный огонь». Время проведения официально с 10.30 до 11.30.

Напомним, что по закону розничная продажа алкоголя запрещена в местах проведения массовых мероприятий с большим скоплением людей. Продавать спиртное в этот период нельзя не только в магазинах, но и в местах общественного питания.