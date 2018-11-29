В Липецке будут судить мужчину, который избил мать и 4 дня смотрел, как она умирает

СЕГОДНЯ 13:25 2018-11-29T13:25:26+03:00

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В Липецке расследовали дело о чудовищном преступлении в отношении пожилой беспомощной женщины, которая стала жертвой собственного сына. Напомним, все случилось в сентябре этого года.

По версии следствия 44-летний мужчина напивался и систематически избивал 84-летнюю мать. Во время последнего буйства, пьяный сын избил женщину ногами и руками и по голове и грудной клетке – нанес около 25 ударов. Беспомощная старушка даже не могла подняться и вызвать себе скорую. 4 дня она умирала в муках от побоев, а сын все это время был рядом, продолжал измываться и даже не пытался как-то помочь избитой матери.

После эксперты установили, что смерть наступила от тупой травмы грудной клетки и множественных переломов ребер. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, обвиняемый сознался. На допросе он пояснил, что бил мать поскольку та мешала ему пить – делала замечания.

Сейчас дело об умышленном причинении тяжкого вреда передают в суд. По части 4 статьи 111 УК мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Напомним, что в прошлом году в Ельце за аналогичное смертельное избиение матери сына приговорили по той же статье к 8 годам строгого режима.