2018-11-29T15:07:40+03:00
Общество

В Липецке ожидаются опасные для выбросов метеоусловия

Особый режим работы на предприятиях будет действовать сутки
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке объявили НМУ 1 степени опасностиВ Липецке объявили НМУ 1 степени опасностиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Все производственные предприятия Липецка с низкими источниками выбросов должны перейти на режим работы №1. Это связано с неблагоприятными метеоусловиями, которые прогнозируют с сегодняшнего вечера, 29 ноября с 18.00

По данным Росгидрометцентра, НМУ 1 степени опасности ожидаются в Липецке в до следующего вечера, 30 ноября. Отметим, что при таких условиях выброшенные в атмосферу вредные вещества плохо рассеиваются и могут осесть на жилые районы, поэтому заводам необходимо снизить выбросы на ближайшие сутки.

Кстати, по данным областного управления экологии за прошлую неделю, с 17 по 23 ноября, в Липецке дважды фиксировали превышение допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере. Так 19 ноября было превышение по сероводороду в 1.9 раз в районе поселка Силикатный, а уличные газоанализаторы зафиксировали превышение по оксиду углерода (выхлопам) в 1.87 раз на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского.

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