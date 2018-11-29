2018-11-29T15:31:09+03:00
Общество

С понедельника в Липецке изменится расписание автобусов до Силикатного

Последний автобус №6К будет отходить от площади Мира после 20.00
Лия МУРАДЬЯН
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Изменится расписание еще на одном маршрутеИзменится расписание еще на одном маршрутеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке снова меняется расписание одного из городских автобусных маршрутов. Как сообщили в городском департаменте транспорта, изменения вносятся в работу муниципального маршрута №6К, который курсирует между площадью Мира и поселком Силикатный.

Последний вечерний рейс автобуса перенесли на 20.16 – в это время он будет отходить от остановки на «ТЦ Квартал» у площади Мира. Предпоследний – в 19.00, других автобусов №6К в течение часа не будет. По данным пресс-службы мэрии, изменения вносятся с целью улучшить качество транспортного обслуживания. Новое расписание начнет действовать с понедельника, 3 декабря.

Напомним, что на этой неделе в Липецке также меняются маршруты и расписания еще четырех автобусов.

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