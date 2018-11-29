2018-11-29T16:09:28+03:00
Происшествия

Обстрелявший полицейских липчанин получил 9.5 лет строгого режима

Стрелку не удалось добиться более мягкой статьи
Лия МУРАДЬЯН
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Стрелок получил 9.5 лет строгого режимаСтрелок получил 9.5 лет строгого режимаФото: СУ СК РФ по Липецкой области
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В Липецком областном суде вынесли приговор Юрию Затонских, который 22 января обстрелял из ружья полицейских. Его признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, стражи порядка приехали на вызов о бытовом конфликте в село Желтые пески. Полицию вызвала жена подсудимого, которая пожаловалась, что муж устроил пьяный дебош. Пьяных хозяин вышел к полицейским с дробовиком и открыл огонь. Затонских дважды выстрелил в стражей порядка, одного из которых задело по касательной. К счастью, травма оказалась несерьезной.

Мужчина пытался уйти от наказания и добивался переквалификации дела на более мягкую статью. Но собранных доказательств и показаний участников процесса хватило для обвинительного приговора по 317 статье. Обвинение просило для него 13 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, виновного приговорили к 9.5 годам в колонии строгого режима.

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