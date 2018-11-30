2018-11-30T12:09:38+03:00
Общество

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин провел пресс-конференцию для журналистов региональных СМИ

Подведены предварительные итоги 2018 года
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- Мы не фиксируем снижения инвестиционной активности наших клиентов, - сказал Владимир Салмин. - На текущий момент остается достаточно перспективных направлений наращивания бизнеса как в сельском хозяйстве, так и промышленности. Количество выданных инвестиционных кредитов у нас выросло на 40%.

Установлен рекорд по количеству выданных ипотечных кредитов. С помощью Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк более 33 тысяч семей отпраздновали новоселье. Это почти в 1,5 раза больше прошлогодних показателей по количеству договоров.

Сейчас более 40% жилищных кредитов оформляется по заявкам, полученным через сервис «ДомКлик». Еще один рекорд Центрально-Черноземного банка – 20 часов между получением заявки и перечислением кредита в оплату за покупаемую квартиру.

Потребительских кредитов с начала года Центрально-Черноземным банком выдано 372 тыс. на сумму свыше 6,7 млрд. рублей.

- Мы стали ближе к нашему клиенту не только в городской черте – через Интернет, мобильные устройства, но и в сельской местности, расширив парк передвижных пунктов кассового обслуживания и увеличив протяженность их маршрутов, - рассказал Владимир Салмин.

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