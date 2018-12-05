В Липецкой области сбили 8-летнюю девочку – школьница в больнице

СЕГОДНЯ 09:43 2018-12-05T09:43:41+03:00

За сутки на дорогах области в 8 авариях пострадали 9 человек

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ДТП с участием ребенка случилось во вторник днем, 4 декабря, в Усманском районе Липецкой области. Около 15.00 в селе Красный Кудояр на улице Садовой 36-летний водитель «Лады-Гранты» не заметил на дороге и сбил 8-летнюю девочку. Школьницу с травмами увезли в больницу.

Еще одна авария с пешеходом произошла в тот же день на площади Петра Великого в Липецке. 24-летний водитель «ВАЗ-2112» около 18.00 не пропустил на пешеходном переходе 52-летнюю женщину. Пешехода также пришлось госпитализировать.

Через полчаса, в 18.30, на улице Терешковой 78-летний водитель «Рено» въехал в «Шевроле», за рулем которого был 24-летний парень. В этом ДТП пострадали две пассажирки – 74-летняя во французской легковушке и 17-летняя в «Шевролле». Но до больницы дело не дошло.

Серьезная авария произошла на трассе Орел – Тамбов в Задонском районе около двух часов ночи. Там 65-летний водитель грузовика «Рено» въехал в фуру «Вольво» с 23-летним парнем за рулем. В аварии пострадал пенсионер, ему оказали помощь и отпустили.

По данным ГИБДД региона, всего за сутки на дорогах Липецкой области в 8 авариях пострадали 9 человек. ДТП без пострадавших зарегистрировали 35.