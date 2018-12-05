2018-12-05T10:10:31+03:00
Общество

Участие в программе «Бизнес класс» приняли 400 000 человек по всей России

Из них на территории Черноземья – более 23 тысяч действующих предпринимателей и тех, кто планирует открыть бизнес
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции заместителя Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолия Попова и директора по бизнес-операциям в развивающихся рынках EMEA, Google Россия Юлии Соловьевой.

- Одной из своих задач Сбербанк видит повышение уровня предпринимательской грамотности в стране, - рассказал заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов. - Зачастую малые предприятия закрываются, проработав совсем короткое время, потому что его основателю не хватило элементарных знаний. Наш совместный проект с Google помогает эти пробелы «в образовании» заполнить.

- Работа Сбербанка с малым бизнесом – это улица с двусторонним движением, - полагает Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – У нас в мае стартовала программа поддержки и развития предпринимателей «Бизнес класс». 23 тысячи участников на нее зарегистрировалось в Центральном Черноземье. И это ответ на вопрос: нужны ли банк и малый бизнес друг другу.

На правах рекламы

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ в числе первых российских банков присоединился к новому сервису SWIFT GPI - Global Payments Innovation
В Липецкой области сбили 8-летнюю девочку – школьница в больнице
Под Липецком школьник сбежал из лагеря, украл пистолет и вернулся
Липчанин украл смартфон с прилавка магазина
В Липецке поймали водителя, который сбил насмерть пенсионера и сбежал
В среду 20 улиц Липецка останутся без света, 3 - без воды
Спецтехника для уборки Липецка обойдется в 20 миллионов рублей
За неделю в Липецке случилось 25 пожаров и 12 ДТП: пострадали люди
В Липецкой области построят 3 новых детских сада и 8 ясельных корпусов
В Липецке многодетная мать родила втайне от мужа и убила ребенка
Водитель автобуса «Тамбов – Липецк» читал книгу во время движения
Пьяная вечеринка братьев в Липецке закончилась убийством
Липчане завалили мусором машину, желая проучить водителя
В ДТП с «ВАЗом» и «Ладой» под Липецком пострадали 5 человек
В Липецке мужчина украл детскую коляску