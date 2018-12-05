В четверг 3 улицы Липецка останутся без света, 11 - без воды

5 Дек. 19:43 2018-12-05T19:43:28+03:00

Масштабные отключения холодной воды произойдут в ночь с четверга на пятницу

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В некоторых домах Липецка 6 и 7 декабря отключат воду и свет. Так, в четверг без холодной воды останутся жители Сырского Рудника. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Паравозная, Поселковая; Жактовская; Рудничная; Рябиновая; Городовикова; Медицинская; Солнечная; Смирнова; Ударников; Техническая.

Также липчанам отключат свет. В четверг и пятницу с 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц Техническая, Ново-весовая, Ударников. В пятницу, 7 декабря, с 9 утра до 5 часов вечера свет отключат в домах по улицам Черешневая, Ивовая, Лозовая.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. За дополнительной информацией обращаться в АО «ЛГЭК» по телефонам 075 и 236- 075.

Напомним, что в ночь с четверга на пятницу в областном центре пройдут масштабные отключения холодной воды. Без нее останутся жители более 100 улиц города.