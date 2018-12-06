С улиц Липецка за сутки вывезли 560 кубометров снега

СЕГОДНЯ 13:02 2018-12-06T13:02:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке продолжают бороться со снегом. Минувшей ночью на расчистку дорог и дворов вышло 88 единиц спецтехники. Как сообщили в управлении благоустройства, за прошедшие сутки с улиц города вывезено около 560 кубометров снега. Израсходовно 512 тонн пескосоляной сме6си и 104 тонны соли.

По информации городской администрации, в настоящий момент техника расчищает улицы Советская, Плеханова, Гагарина, проспект Победы, площадь Героев, Революции. Также снег вывозят с улиц Сселок, Желтых Песков. Позже машины выйдут на борьбу с последствиями снегопада в Дачном и Матырском.

240 дворников убирают придомовые территории. Планируется, что на помощь им придет 15 единиц техники. Липчане могут оставить заявку на уборку двора в управляющей компании. А о качестве работ сообщить по телефону 522-639 в департамент ЖКХ.