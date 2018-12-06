Несколько дней в домах липчан будет течь мутная вода

СЕГОДНЯ 16:51 2018-12-06T16:51:30+03:00

В Липецке продолжаются ремонтные работы на сетях водоснабжения

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С 10 утра 7 декабря до 8 утра 10 декабря возможно повышение мутности воды в домах липчан. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», это связано с ремонтными работами на сетях водоснабжения.

Вода может помутнеть у жителей улиц Гагарина, 2-10; Гранитная, 2а; Шкатова, 1 - 25, вл.4 - 30; Горняцкая, 1 - 6; Орловская, 21. 4-я Пятилетка, 1 - 42; Кротевича, 3 - 11; Карьерная, 2; Елецкая, 54 - 71а; 30 лет Октября, 2 - 8; Орловская, 31; Энгельса, 1/1 - 7а; К.Цеткин, владение1 и 17, ст. 12а – 14а, вл. 1 - 33; Гайдара, 2 - 25; Амурская, 1 - 5а; Ушакова, 1 - 8; Нахимова, 5 -14; Луначарского, 1 - 6а.

Аналогичная ситуация возможна в частном секторе: Кротевича, 2; Студеновская: 3 - 205а; площадь Заводская 1 - 3б/1; Франко 2 - 8; Курако 1 - 3; Челюскинцев 1 - 4; переулок Больничный 1 - 4; Дружбы, 1а/2, 1а/1, 1а; Гражданская, 1а, б; Римского-Корсакова, 1вл 2, 1а - 2б/1, ст1д - 1г, вл 4в - 6д; Промышленный проезд, 9, вл1 – вл10, стр.1.

Вода помутнеет у липчан, проживающим в районе Цемзавода, стр.2 и 6; улица Ковалева, стр.93 - 136; Пархоменко, 15 - 31; 40 лет Октября, 2 - 41а; площадь Константиновой 1 - 7; Кутузова 1 - 5; Ушинского 1 - 82; Газина, 1 - 14а; Аксакова, 1 - 7; Смыслова 1 - 4; Брюллова, 7а; Мамина- Сибиряка, 1а - 4; Пожарского, 1а; Тамбовская 1, 6; Шоссейная, 2; Тамбов-Орел (301 км. АЗС Газпром) улица Еловая,62а; Шоссейная, 2; Бородинская, 45 - 76; переулок Баумана, 1 - 16, вл.95 – 333/17.

Возможно повышение мутности воды в домах частнoго сектора: улица Курчатoва, переулок Курчатова, Теплый, Белoрусская, Брюлoва, Бардина, Курcкая, Дoменщиков, Тульская, Шoссейная, Coкольская, Вoдная, Д.Бедного, Радищева; Грибoедова; Cвердлoва; ул. П. Лумумбы; Свободный Сокол, Сафонова; Брусничная; Энтузиаcтов; Янкина, 4; переулок Весенний; улица Вилкова, Димитрова, Чапаева, Дарвина, Энергетичеcкая, Краcная, Арктичеcкая, Кольцевая, Тимура Фрунзе, 9 Января, Елецкая, Павлова; 20 Партcъезд, Маяковcкого, Cалтыкова-Щедрина, 4-я Пятилетка, Гранитная; Железнодорожная; Орловcкая; Бабушкина, Богатырская, Пирогoва, Брестская, Хабарова, Былинная, переулок Чугунный, Ракетный, Кочеткова, Дoбролюбoва; Куйбышева, Сурикова; К. Либкнехта; Высокая; Пархоменко; Вильямса; Кoвалева; Репина; Римского-Корсакова; Демократическая; Производственная; Вoстoчная; Гражданская; Третьякова, Антипoва, 4-я Пятилетка, Кoрoленко; Баженoва; Минина, Пoжарскoго, Лавoчкина, Мешкова, Франко, Карбышева, Бoрoдинская, Стасoва, Литейная, Арсеньева, Васнецoва, Семенoва Тянь-Шанского.

Кoтельные АО «ЛГЭК», Баумана, МЧС Свoбoдный сoкoл, 13 Квартал, Электроаппарат, Кoвалева, Шкoла интернат № 2; ЦТП (Ушинскoгo); ЦТП 40 лет Oктября; Тройка-Л).

За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.