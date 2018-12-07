2018-12-07T09:11:24+03:00
Происшествия

Ночью в Липецке вспыхнул "Mercedes-Benz ML-350"

Никто из людей не пострадал
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке сгорел автомобильВ Липецке сгорел автомобильФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Этой ночью, 7 декабря, в Липецке вспыхнул автомобиль. Свидетели возгорания позвонили спасателям в 00.44. Оказалось, горит "Mercedes-Benz ML-350" возле 9 дома на улице Юных Натуралистов. К месту вызова выехало 1 отделение пожарно-спасательной части и доброволец.

По информации пресс-службы ГО МЧС России по Липецкой области, огонь уничтожил салон, стекла и правое боковое зеркало. Пламя повредило лакокрасочное покрытие и топливный бак иномарки. К счастью, никто из людей не пострадал. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Напомним, что при обнаружении пожара следует позвонить по телефону "112" или "01". Также липчан просят не забывать о правилах пожарной безопасности. Лучше предупредить беду, чем потом разбираться с последствиями.

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