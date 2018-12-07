7 Дек. 09:35 2018-12-07T12:51:45+03:00

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В Липецке произошло серьезное ДТП. Этим утром, 7 декабря, на улице Гагарина, напротив ж/д вокзала стокнулись две иномарки - "Мицубиси" и "Хендай Санта фе". Об аварии спасателям сообщили в 06.30 жители областного центра.

К месту происшествия выехало 1 отделение АСО МКУ "Управление по ГО и ЧС Липецк". Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в ДТП есть пострадавшие. Их доставили в ЛГБ "Скорой медицинской помощи №1".

Помните про единый номер вызова экстренных служб. Если вы стали свидетелем аварии, следует позвонить по телефону "112". Звонки принимаются круглосуточно. Вызов бесплатный как с мобильных, так и с городских телефонов. Спасатели также напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.