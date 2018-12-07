2018-12-07T10:02:50+03:00
Происшествия

Мужчина, угрожая ножом, отнял у липчанки автомобиль

В Липецке автоледи подвезла неизвестного до дома, но вместо благодарности лишилась машины
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Мужчина, угрожая ножом, похитил отнял у липчанки автомобильМужчина, угрожая ножом, похитил отнял у липчанки автомобильФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В прошедший четверг, 6 декабря, к правоохранителям обратилась 46-летняя липчанка. В своем заявлении она указала, что ночью 5 декабря подвезла на своем автомобиле «ВАЗ-21150» неизвестного мужчину. Он вышел на улице МПС Чугун 2. Неизвестный пошел домой, якобы за деньгами, чтобы оплатить проезд. Вернулся он с ножом. Мужчина стал угрожать липчанке, а после похитил ее машину.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, легковушку в исправном состоянии обнаружили в поселке Новая Жизнь, у дома по улице Тепличной. Сотрудники полиции задержали подозреваемого по "горячим следам". Им оказался неработающий 35-летний горожанин ранее судимый за совершение краж и неправомерное завладение транспортом. Кстати, во время задержания мужчина был пьян.

Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ "Разбой". Максимальное наказание по данной статье - 10 лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Утром у железнодорожного вокзала в Липецке столкнулись иномарки: есть пострадавшие
Ночью в Липецке вспыхнул "Mercedes-Benz ML-350"
Несколько дней в домах липчан будет течь мутная вода
В Липецке 53-летний бухгалтер похитила у работодателя 500 тысяч рублей
В Липецке за продажу алкоголя без лицензии предприниматель заплатит 500 тысяч рублей
В Липецке попался на взятке трудовой инспектор
В Липецке автомобили мешают проехать мусоровозам к контейнерам с отходами
Под Липецком браконьер подстрелил егеря, устроив ловушку с самострелом
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
С улиц Липецка за сутки вывезли 560 кубометров снега
Липчанин убил мать и 12 лет жил под чужим именем в Тамбовской области
Сбербанк поднял верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет
Жители Брянска угнали в Липецке "Тойоту Рав-4"
В Липецке автобус №7 "О" будет ходить по новой схеме
Опекунские семьи получат дополнительную помощь из областного бюджета
В Липецкой области усилят меры поддержки для молодых мам и многодетных семей
В Липецке водитель сбил мальчика на пешеходном переходе и скрылся
Липчанам расскажут, как выбрать безопасный новогодний подарок
В четверг 3 улицы Липецка останутся без света, 11 - без воды
В Липецке начальнику следственного отдела и ее руководителю, попавшихся на взятке, вынесли приговор
Игорь Артамонов назначил начальника управления молодежной политики Липецкой области
В четверг в Липецке снег, туман и гололедица
Более 100 улиц Липецка в ночь на пятницу останутся без воды