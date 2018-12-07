7 Дек. 10:01 2018-12-07T11:28:14+03:00

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В прошедший четверг, 6 декабря, к правоохранителям обратилась 46-летняя липчанка. В своем заявлении она указала, что ночью 5 декабря подвезла на своем автомобиле «ВАЗ-21150» неизвестного мужчину. Он вышел на улице МПС Чугун 2. Неизвестный пошел домой, якобы за деньгами, чтобы оплатить проезд. Вернулся он с ножом. Мужчина стал угрожать липчанке, а после похитил ее машину.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, легковушку в исправном состоянии обнаружили в поселке Новая Жизнь, у дома по улице Тепличной. Сотрудники полиции задержали подозреваемого по "горячим следам". Им оказался неработающий 35-летний горожанин ранее судимый за совершение краж и неправомерное завладение транспортом. Кстати, во время задержания мужчина был пьян.

Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ "Разбой". Максимальное наказание по данной статье - 10 лет тюрьмы.