2018-12-07T10:55:59+03:00
Общество

В облсовете выбирали «лучших отцов»

Обладатели почетного знака «За верность отцовскому долгу» получат премию в размере 50 тысяч рублей
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Комитет облсовета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи рассмотрел и рекомендует утвердить на ближайшей сессии список кандидатов, которые получат почетный знак Липецкой области «За верность отцовскому долгу». Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в списке 25 человек из разных районов региона, городов Липецк и Елец.

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