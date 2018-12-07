В Липецке с 12 декабря изменится расписание автобуса №27

7 Дек. 12:48 2018-12-07T12:48:53+03:00

Изменить размер текста: A A

На следующей неделе в Липецке изменится расписание автобуса №27 «НЛМК – 30 микрорайон». 12 декабря первый рейс от остановки «НЛМК» отправится в 5.20 утра. Как сообщили в городском департаменте транспорта администрации, внести изменения попросили сами липчане. До этого автобус стартовал в 5.30 утра. Кстати, время отправления остальных рейсов останется прежним.

Напомним, что уточнить расписание движения общественного транспорта можно по телефону 31-80-15. Позвонив в диспетчерскую службу, можно также узнать о времени прохождения автобуса через конкретную остановку. Информация о времени отправления транспорта от конечных пунктов размещена на сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.