В Липецке в «Университетском» ловили бродячих собак

СЕГОДНЯ 16:01 2018-12-07T16:01:27+03:00

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Этим утром, 7 декабря, бригада по отлову безнадзорных животных выехала в микрорайон «Университетский». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, поводом послужил сигнал в соцсетях. Пользователи упоминали о крупной стае бездомных собак на улице Белянского. Часть животных поймали. Другие ушли к авторынку и гаражному кооперативу. Бригады продолжат дежурить в данном районе в выходные.

В этом году в городское управление главного смотрителя поступило около 2,2 тысяч заявок о бродячих собаках. С начала года выловлено более 5,7 животных. Сотрудники организации, которая выполняет отлов безнадзорных животных, регулярно дежурят на улицах областного центра. Кстати, чаще всего животные обитают в садоводческих товариществах, гаражных кооперативах и на стройках.

О бродячих животных можно сообщить по следующим телефонам. По будням – 21-10-31, 21-10-34. В выходные – 33-03-34.