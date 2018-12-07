Под Липецком вспыхнул дом: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 16:22 2018-12-07T16:22:27+03:00

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В эту пятницу, 7 декабря, в Липецкой области случился пожар. Сообщение о загорании дома поступило спасателям в 14.11. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, дом вспыхнул в селе Крутченская Байгора Усманского района.

К дому №7 по улице Луговая выехали 2 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, огонь повредил внутреннюю отделку дома на площади 10 кв.м. Есть пострадавшие. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, при обнаружении пожара следует звонить по телефону «112» или «01». Спасатели призывают липчан соблюдать правила пожарной безопасности. От этого зависит жизнь людей и сохранность имущества. Также липчан просят объяснить детям, как следует поступать в чрезвычайных ситуациях.