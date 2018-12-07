ДТП на Космонавтов в Липецке: перевернутую иномарку ставят «на колеса»

7 Дек. 17:05 2018-12-07T17:05:47+03:00

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В эту пятницу, 7 декабря, в Липецке на улице Космонавтов произошло ДТП. Напротив «железного рынка» опрокинулся «Ниссан». За рулем иномарки находилась женщина. По словам очевидцев, машина влетела в ограждение и перевернулась. Автоледи не пострадала.

Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора. На тот момент к месту происшествия уже прибыли сотрудники ДПС. Туда же приехала спецтехника, чтобы перевернуть иномарку, «поставить на колеса».

Интернет-пользователи активно обсуждают ДТП в соцсетях. Пишут, что автовладельцы буквально бьются в истерике из-за сильного снегопада. Некоторые жалуются на то, что дороги не чистят. Другие же объясняют, что техника не может работать, пока на улицах столько машин.

Авария на улице Космонавтов в Липецке.Перевернулся "Ниссан"

Напомним, что еще днем спасатели предупреждали липчан о непогоде. И что количество выпавших осадков будет большим.