2018-12-07T17:50:00+03:00
Общество

В Липецке в субботу временно ограничат движение вдоль Набережной

Там пройдут соревнования по автомногоборью
Юлия КЛЮЕВА
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На Набережной временно ограничат движение транспортаНа Набережной временно ограничат движение транспортаФото: "КП" Архив
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В эту субботу, 8 декабря, в Липецке состоится Чемпионат Липецкой области и кубок города Липецка по автомногоборью «Фигурка на Набережной». В связи с этим временно ограничат движение по дороге, проходящей вдоль набережной реки Воронеж. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, участок от улицы Неделина до 50 лет НЛМК перекроют с 8 утра до 4 часов вечера. После дорога снова будет открыта. Липчан просят заранее продумать свой маршрут и выбрать путь объекзда.

Регистрация на мероприятие стартует в 10 часов утра. На соревнования приглашаются все неравнодушные к гонкам липчане. Для участия нужнен только автомобиль и желание водителя. За эффектным зрелищем можно будет наблюдать со стороны в качестве зрителя.

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