Выходные в Липецке обещают быть снежными

7 Дек. 18:16 2018-12-07T18:16:55+03:00

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В эту субботу, 8 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшой, местами умеренный снег. Сохранятся гололедно-изморозевые отложения. Местами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха составит 5-10 градусов ниже ноля. В некоторых местах до -15 градусов.

Днем 3-8 градусов мороза. Небольшой снег. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 745 мм рт.ст.

В воскресенье, 9 декабря, в Липецке ночью столбик термометра опустится до -9 градусов. Небольшой снег. Ветер южный 2-4 м/с. Днем до 2 градусов ниже ноля. Во второй половине дня синоптики предсказывают много снега. Ожидается до 6,3 мм осадков. Ветер усилится до 10-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт.ст.