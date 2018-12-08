2018-12-08T14:17:22+03:00
Общество

В ближайшие сутки в Липецке ожидается снегопад и потепление

В регионе туман, мокрый снег, а на дорогах гололедица
Юлия КЛЮЕВА
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В субботу обещают морозы, а в воскресенье до +3 градусовВ субботу обещают морозы, а в воскресенье до +3 градусовФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели снова передают экстренное предупреждение. С 18.00 8 декабря по 18.00 9 декабря на территории Липецкой области увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями. Об этом сообщили в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ближайшие сутки в регионе облачная с проснениями погода. Ночью местами небольшой снег. А днем умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Местами туман, гололед.

По информации регионального ГУ МЧС России, ночью температура воздуха опустится до 13 градусов ниже ноля. Днем же возможно потепление до +3 градусов. Ветер южный. Ночью 6-11 м/с,. В светлое время суток скорость ветра увеличится до 9-14 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт.ст.

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