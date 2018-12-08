Под Липецком столкнулись две иномарки: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-08T15:01:39+03:00

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В минувшую пятницу, 7 декабря, в Липецкой области случилась авария. О происшествии спасателям сообщили очевидцы в 17.20. ДТП произошло на 1 км. автодороги "Тербуны-Елец" в Тербунском районе. Столкнулись «CHEVROLET LANOS» и «Volkswagen Multivan».

Для ликвидации последствий аварии было задействовано 1 пожарно-спасательное отделение. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в аварии пострадали люди. Их передали врачам СМП.

Спасатели напоминают, при возникновении ДТП следует звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Кстати, в ближайшие сутки в Липецке и области ожидается ухудшение погоды. В связи с чем увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Местами сльные осадки в виде снега, мокрого снега, мороси. На дорогах горолелица. Туман. Автолюбителей призывают быть внимательными и осторожными.